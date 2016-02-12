Word press - разобраться в коде

Важно. Бюджеты минимальны!

Есть сайт на WordPress - http://bit.ly/1Qw3ykw

В качестве примера я буду использовать картинки из Галереи фотографий - когда на одну из них нажимаешь - то всплывает список фоток и прокрутка одна за одно - http://clip2net.com/s/3uebPVi

Если в админке прописать ALT для картинки то он записывается сюда - http://clip2net.com/s/3ue78GA

в непонятный параметр - data-ob_caption=" и при этом не в теге а вообще в теге ссылки

В идеале если это возможно нужно изменить вывод через на вывод картинок через тег

при этом чтоб была возможность прописать ALT и Title через админку для них

Либо же если я не правильно проанализировал ситуация и неправ, предложите свой вариант вывода картинок по нормальному.

В приоритете долгосрочное сотрудничество по решение мелких задач на wordpress.