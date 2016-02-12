Пофикстить и подкорректировать сайт на самописной CMS

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки128 просмотров

Ищу ответственного PHPшника, который умеет быстро и качественно работать. 

Обязательно:  

- знание PHP, HTML, CSS 

- умение разбираться в чужом коде! 

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1y704TNzOtx3eXJ1pmuhpw62yGe8_4KJ6WACbZyGlY-M/edit?usp=sharing 

Срок: 1-2 дня (сдача не позднее пятницы) 

Кто уверен в своих силах и готов, можем начинать прямо сейчас! После реализации задачи будет возможность сотрудничать на постоянной основе.

Оплата: яд или вмр 

CSSHTMLPHP
9 лет назад
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров