Текущий сайт написан на вордпрессе, необходимо использовать готовый плагин для перевода. Необходимо предложить какой именно плагин купить. Основная функция плагина: иметь возможность перевести полностью весь сайт. Я его покупаю, а вы устанавливаете и ...
Пофикстить и подкорректировать сайт на самописной CMS
Ищу ответственного PHPшника, который умеет быстро и качественно работать.
Обязательно:
- знание PHP, HTML, CSS
- умение разбираться в чужом коде!
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1y704TNzOtx3eXJ1pmuhpw62yGe8_4KJ6WACbZyGlY-M/edit?usp=sharing
Срок: 1-2 дня (сдача не позднее пятницы)
Кто уверен в своих силах и готов, можем начинать прямо сейчас! После реализации задачи будет возможность сотрудничать на постоянной основе.
Оплата: яд или вмр
Заявки фрилансеров
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