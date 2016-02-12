Настроить плагин для Wordpress

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Закрыт1 заявка154 просмотра

Есть плагин AnsPress - Question and answer и Yoast SEO. К сожалению Yoast SEO не адаптирован для работы в AnsPress, так как плагин работает только на одной странице. 

Из проблем:

  • Не выводится title плагина Yoast SEO
  • Не выводится строка  которая позволяет скрывать или открывать индексацию страниц для поисковых роботов.
Используя различные фильтры и условия необходимо сделать:

  • На страницах навигации (https://anspress.io/questions/page/2/) добавить метатег - . Также нужно добавить этот метатег на все страницы плагина кроме страницы с полным вопросом.
  • На полной странице вопроса вывести title от плагина Yoast SEO.
  • На странице полного вопроса должен быть метатег -  когда пользователь опубликует его, после проверки вопроса необходима возможность изменить метатег на .
WordPress
9 лет назад
itadesign
Эльдар 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

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