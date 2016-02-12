Важно. Бюджеты минимальны! Есть сайт на WordPress - http://bit.ly/1Qw3ykw В качестве примера я буду использовать картинки из Галереи фотографий - когда на одну из них нажимаешь - то всплывает ...
Настроить плагин для Wordpress
Есть плагин AnsPress - Question and answer и Yoast SEO. К сожалению Yoast SEO не адаптирован для работы в AnsPress, так как плагин работает только на одной странице.
Из проблем:
- Не выводится title плагина Yoast SEO
- Не выводится строка которая позволяет скрывать или открывать индексацию страниц для поисковых роботов.
- На страницах навигации (https://anspress.io/questions/page/2/) добавить метатег - . Также нужно добавить этот метатег на все страницы плагина кроме страницы с полным вопросом.
- На полной странице вопроса вывести title от плагина Yoast SEO.
- На странице полного вопроса должен быть метатег - когда пользователь опубликует его, после проверки вопроса необходима возможность изменить метатег на .
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