Разработка Партнерской площадки (СРА)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки135 просмотров

Допилить самописную платформу: 

1. C++

2. Python

3. Java

4. MySQL

JavaMySQLPython
9 лет назад
TeamDTR
Тимур 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров