Спарсить данные с сайта.

Задача для опытных парсеров.

Необходимо настроить php скрипт который бы парсил данные со страницы https://color.adobe.com/ru/explore/newest/

при промотке вниз на странице отправляется аякс запрос в котором подгружаются данные

https://color.adobe.com/api/v2/themes?filter=public&startIndex=72&maxNumber=36&sort=create_time&time=all

но если открыть этот скрипт на отдельной странице, то там пусто.

Вобщем от вас нужен php скрипт который будет получать данные по этому url

https://color.adobe.com/api/v2/themes?filter=public&startIndex=72&maxNumber=36&sort=create_time&time=all

или может вы предложите другой способ который попроще.