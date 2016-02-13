Задача для опытных парсеров. Необходимо настроить php скрипт который бы парсил данные со страницы https://color.adobe.com/ru/explore/newest/ при промотке вниз на странице отправляется аякс запрос в котором подгружаются данные https://color.adobe.com/api/v2/themes?filter=public&startIndex=72&maxNumber=36&sort=create_time&time=all ...
Сделать или скопировать онлайн-калькулятор как на сайте
Есть калькулятор
https://onlinedoctor.superdrug.com/services/widgets/ed-calculator/
Нужно сделать один в один. Исходных данных нет. Можно скопировать с данного сайта. Главное что бы работал
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