Сделать или скопировать онлайн-калькулятор как на сайте

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Завершен7 заявок331 просмотр

Есть калькулятор

https://onlinedoctor.superdrug.com/services/widgets/ed-calculator/

Нужно сделать один в один. Исходных данных нет. Можно скопировать с данного сайта. Главное что бы работал

9 лет назад
vojack01
Артем 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Security2431
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$1
1 день
Рекомендую к сотрудничеству. Сделано все по ТЗ и даже больше.
Артём отличный заказчик, четко ставит задачи, всегда на связи. Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

Security2431
Артем 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад

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