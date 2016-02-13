Требуется консультация по Email-автоответчикам

Ищу сервис, на котором можно настроить email автоответ как у яндекс почты, где в правилах обработки почты есть условие "если", например:

Если тело входящего письма содержит определённое слово, то автоответ будет таким-то, а если содержит другое определённое слово, то ответ будет другим. Но принципиально важно чтобы в текст автоответа можно было вставить ссылку(link), как сделано у gmail .

Варианты с почтой от хостинга приветствуются, сам поискал среди них, не нашёл ещё, чтобы отвечало вышеуказанным требованиям.