Требуется консультация по Email-автоответчикам

$4
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок127 просмотров

   Ищу сервис, на котором можно настроить email автоответ как у яндекс почты, где в правилах обработки почты есть условие "если", например: 

Если тело входящего письма содержит определённое слово, то автоответ будет таким-то, а если содержит другое определённое слово, то ответ будет другим. Но принципиально важно чтобы в текст автоответа можно было вставить ссылку(link), как сделано у gmail .

   Варианты с почтой от  хостинга приветствуются, сам поискал среди них, не нашёл ещё, чтобы отвечало вышеуказанным требованиям.

9 лет назад
artofspeak
Антон 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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