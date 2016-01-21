Универсальный специалист
Большой опыт работы с PHP, PYTON3, JS, MySQL, APACHE, html5, CSS3, OpenCart 1.4(2.0);
Знаком с Java, C++, C#, NGINX, jQuery, AngularJS, WordPress, 1c;
Имеется опыт в администрировании частных компаний с числом пользователей до 100 человек;
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
8 лет назад
Быстро, качественно. Читый код. Рекомендую.
Ответный отзыв
Рекомендую как прекрасного заказчика. Оплата в срок, не смотря на технические трудности. Легко идёт на контакт. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
$5
10 баллов
8 лет назад
Задача решена быстро и чётко. Спасибо.
Ответный отзыв
Приятный заказчик. Чётко формулирует свои требования и пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
$1
10 баллов
8 лет назад
Работа выполнена на все 100%. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Хороший заказчик.
$13
10 баллов
8 лет назад
Очень редко можно встретить специалистов такого уровня! Спасибо большое за такое правильное и своевременное выполнение поставленной задачи. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик. Придерживается ТЗ. Идёт на контакт. С удовольствием поработаю ещё.