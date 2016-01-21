Kott5550

Александр Kott5550

 
31 годРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Универсальный специалист

Большой опыт работы с PHP, PYTON3, JS, MySQL, APACHE, html5, CSS3, OpenCart 1.4(2.0);

Знаком с Java, C++, C#, NGINX, jQuery, AngularJS, WordPress, 1c;

Имеется опыт в администрировании частных компаний с числом пользователей до 100 человек;

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLjQueryNginxApacheJava
Отзывы заказчиков
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Парсинг booking.com
Быстро, качественно. Читый код. Рекомендую.
Рекомендую как прекрасного заказчика. Оплата в срок, не смотря на технические трудности. Легко идёт на контакт. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответный отзыв
voldemar77
Владимир 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Надо поправить ошибку в JS
Задача решена быстро и чётко. Спасибо.
Приятный заказчик. Чётко формулирует свои требования и пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
dany994
Андрей 
29 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
8 лет назад
Небольшая модификация хака для DLE
Работа выполнена на все 100%. Быстро и качественно.
Хороший заказчик.
Ответный отзыв
Streetmachine
Александр 
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$13
10 баллов
8 лет назад
Работы с товарами в Opencart
Очень редко можно встретить специалистов такого уровня! Спасибо большое за такое правильное и своевременное выполнение поставленной задачи. Рекомендую!
Прекрасный заказчик. Придерживается ТЗ. Идёт на контакт. С удовольствием поработаю ещё.
Ответный отзыв