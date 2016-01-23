dany994

Андрей dany994

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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$1
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров

ArtPhotoPaint
Алексей 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужно обрезать элементы с фото.
Приятное общение, быстрая оплата, рекомендую в качестве заказчика
Отличный исполнители, рекомендую.
Ответный отзыв
AArtV
Артем 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Нужно обрезать элементы с фото и немножко обработать.
Замечательный заказчик, очень быстро отвечает на вопросы, моментальная оплата без задержек. Крайне рекомендую к сотрудничеству! 10 из 10!
Все выполнинно в срок и очень качественно!
Ответный отзыв
WebMaster8
Николай 
31 год
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Дополнительные поля для категорий и вывод их на сайт - DLE
DLE
Спасибо за сотрудничество. Приятный в общении человек и мгновенная оплата.
Все супер. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
Kott5550
32 года
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$1
10 баллов
9 лет назад
Небольшая модификация хака для DLE
DLE
Хороший заказчик.
Работа выполнена на все 100%. Быстро и качественно.
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