Дорый день! Нужно нарисовать постер для мобильной игры. Приблизательно в таком стиле: img Вот главный герой игры который должен быть на картинке: hero Тематика игры джунгли. Изображение квадратный, размен мин. 1024X1024px. ...
- $20Иллюстрации и Рисунки26 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Обрезать качественно элемент с картинок (без белой полоски вокруг) и убрать надпись со второй. ---> image1 image2 Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном. Оплата только через PayPal.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $1
Вот картинка ---> image Обрезать качественно элементы которые подчеркнуты. Вывести их в отдельные фото с прозрачным фоном. Оплата только через PayPal.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $15
Добрый день! Нужно добавить персонаж Little Wu в игре Penguin Adventure на Unity. Сейчас персонаж который в игре присутствует сделан по частям тела. Новый персонаж который нужно добавить сделан из спрайтов. Очень важно вывести ...Разработка игрнет заявокЗакрыт9 лет назад
- $2
Добрый день. Вот изображение -----> image. Нужно убрать с нее 5 желтых монет которые присутствуют на изображение, вместо монет нарисовать задний фон что бы выглядело естественно.Обработка фотографий11 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужно сделать несколько изменений в платформе "Corgi" в Unity. Подробнее в файле прикрепленном к заданию.Разработка игр4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно закончить сайт на DLE. Все что нужно сделать Я прикреплю отдельным файлом к заданию.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день. Нужно сделать техническую часть игры Swamp Attack в unity 5. Что требуется, сделать почти все функций что присутствуют в этой игре... Сделать нужно только техническую часть, только функций. Также в игре есть мультиплеер, его не нужно ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
Добрый день. 1. Нужно сделать доп. поля для категорий в DLE. Пример 2. Вывести эти доп. поля на сайт. На сайте установлен небольшой хак который выводит ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
Есть такой хак для DLE ----> http://mirshablonov.com/poleznosti/39-vyvod-kolichestva-novostey-v-menyu-kategoriyah-dlya-dle.html который выводит количество новостей в категорий. Работает он так: {count_categ_1} где 1 это ид категорий. Нужно сделать что бы он автоматически считывал ид категорий. ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $3
1 .Нужно создать меню выбора стран. 1. Россия 2. Германия 2. После выбора страны нужно что бы выводился список. 1. Язык 2. Столица 3. Население ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно разработать афинский шифр русскими буквами на php или javascript. Шифрование и дешифрование.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
В html файле плеер работает нормально, при переносе на DLE не хочет работать. Сам плеер отображается как надо, но не может найти ссылки на песни... Сами ссылки находится в отдельном файле. Нужно ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $40
http://flatfull.com/themes/musik/index.html ---> Подгон этого шаблона под Wordpress. У шаблона есть много страниц но не все они нужны! Что нужно сделать: Поиск, сообщение, регистрация и авторизация, рейтинг, добавление в избранное, навигатор, ПЛЕЕР ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Нужно сделать пару скриптов на php. 1. Авторизация для админа 2. Добавление в бд новостей 3. Вывод на страницу новостей из бд (краткая и полная новость) 4. Редактирование ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен хак для DLE который меняет шаблон сайта к примеру с main.tpl (прописав код), в независимости от установленного в настройках.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад