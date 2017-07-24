Делаю работу профессионально, быстро, качественно!
Выполняю заказы по разработке Web-сайтов, интернет магазинов и приложений разной сложности. Имеется пятилетний опыт работы в сфере Web. Уверенно владею технологиями PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX.
Работаю с многими CMS: Joomla, Wordpress, Moguta, OpenCart, Drupal, Shop-Script и др.
Портфолио и ссылки на выполненные работы предоставляю по запросу.
Действие аккаунта приостановлено!
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$70
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$65
10 баллов
5 лет назад
Отлично по всем параметрам, нареканий нет!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи, приятная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
$60
10 баллов
6 лет назад
Все отлично, буквально 1 день и задача выполнена.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
$8
10 баллов
6 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за сотрудничество! Хорошая постановка задачи и быстрая оплата.
$25
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа! Все выполнено точно по ТЗ, количество правок минимальное, и связано с не совсем точной постановкой задачи с нашей стороны. 10 из 10, заслуженно!
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался доволен! Заказчик умеет чётко ставить задачу, приятен в общении. Оплата точно в срок.
$17
10 баллов
6 лет назад
Все выполнено быстро, качественно и в срок! Благодарю, было приятно работать, буду обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Порядочная, ответственная, всегда быстро отвечает на вопросы, легко и приятно работать. Рекомендую!
Веб-программирование
13 отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга