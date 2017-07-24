WebMaster8

Николай WebMaster8

 
30 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Делаю работу профессионально, быстро, качественно!

Выполняю заказы по разработке Web-сайтов, интернет магазинов и приложений разной сложности. Имеется пятилетний опыт работы в сфере Web. Уверенно владею технологиями PHP, MySQL, HTML5, CSS3, JavaScript, AJAX.

Работаю с многими CMS: Joomla, Wordpress, Moguta, OpenCart, Drupal, Shop-Script и др.

Портфолио и ссылки на выполненные работы предоставляю по запросу.

PHPJavascriptWordPressOpenCartMySQLHTMLJoomlaDrupalAjax
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
Gorg1983
40 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
$65
10 баллов
5 лет назад
Кто знает Shop Script Premium - надо написать модуль отзывы
Отлично по всем параметрам, нареканий нет!
Отличный заказчик, грамотная постановка задачи, приятная коммуникация. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
energys
Сергей 
39 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
2 отзыва
$60
10 баллов
6 лет назад
Калькулятор на Вордпресс
Все отлично, буквально 1 день и задача выполнена.
Хороший заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
oantokhin
Олег 
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
$8
10 баллов
6 лет назад
Реализовать скрытие телефона на сайте
Работа выполнена качественно и в срок. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество! Хорошая постановка задачи и быстрая оплата.
Ответный отзыв
amelista
Олег 
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Выполнить правки на сайте на Smarty
Отличная работа! Все выполнено точно по ТЗ, количество правок минимальное, и связано с не совсем точной постановкой задачи с нашей стороны. 10 из 10, заслуженно!
Сотрудничеством остался доволен! Заказчик умеет чётко ставить задачу, приятен в общении. Оплата точно в срок.
Ответный отзыв
Zvet_E
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$17
10 баллов
6 лет назад
Нужна СРОЧНАЯ помощь по html-верстке и др., joomla 3
Все выполнено быстро, качественно и в срок! Благодарю, было приятно работать, буду обращаться.
Отличный заказчик! Порядочная, ответственная, всегда быстро отвечает на вопросы, легко и приятно работать. Рекомендую!
Ответный отзыв
Веб-программирование
13 отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
HTML-верстка
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Интернет-магазины
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
1 отзыв
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 часа
нет рейтинга
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