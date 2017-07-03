Сделать кнопку для включения версии для слабовидящих

Здравствуйте, нужно перенести контент сайта: formata.ru на ModX Перенос страницы входит: Title KeyWords: Description: URL копируется полностью Создание подкатегорий / категорий Перенос текста Перенос картинок (искать ничего не нужно если есть на странице переносим, нету так нету) прайсы (искать ничего не нужно если есть на ...