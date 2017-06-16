Перенос контента ( ModX )

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок208 просмотров
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Здравствуйте, нужно перенести контент сайта: formata.ru на ModX

Перенос страницы входит:

Title

KeyWords:

Description:

URL копируется полностью

Создание подкатегорий / категорий

Перенос текста

Перенос картинок (искать ничего не нужно если есть на странице переносим, нету так нету)

прайсы (искать ничего не нужно если есть на странице переносим, нету так нету)

MODX
7 лет назад
bavard1992
Руслан 
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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