Перенос контента ( ModX )

Здравствуйте, нужно перенести контент сайта: formata.ru на ModX

Перенос страницы входит:

Title

KeyWords:

Description:

URL копируется полностью

Создание подкатегорий / категорий

Перенос текста

Перенос картинок (искать ничего не нужно если есть на странице переносим, нету так нету)

прайсы (искать ничего не нужно если есть на странице переносим, нету так нету)