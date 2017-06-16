Оболочка программы GUI под линукс, shell, python, java

Привет Нужно спарсить улицы, районы, мкрн (все гео-определения) из сайта 2gis.kz и [url=https://yandex.ru/maps]https://yandex.ru/maps[/url] по 10 городам Казахстана. Спарсить нужно и сохранить в нужном формате. Сам парсер тоже нам отдать (по-возможности). Пишите вашу цену и сроки, а также ссылки на похожие ...