Модуль "Поиск"

Нужно создать модуль поиска по сайту. У пользователя должно быть 8 критериев для поиска: название материала, ключевая фраза, логин

пользователя, фамилия, имя, псевдоним, страна, город. Поиск нужно будет

вести как по одному, так и по нескольким критериям.

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Сайт на Джумла. Установлен компонент Community Builder.

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Подробное техническое задание в прикреплённом вордовском файле.

Срок исполнения заказа – 1 день

Бюджет – 800 руб. Без предоплат. Оплата строго по факту выполненной работы. Возможно заключение безопасной сделки.