Версия для слабовидящих (WordPress)

Здравствуйте.

Для сайта нужна версия для слабовидящих. Сам плагин установить не проблема, а помощь нужна в СОЗДАНИИ КНОПКИ для этой версии.

В плагинах кнопка своя, стандартная, которая выводится виджетом. А нам нужно, чтобы версия запускалась с помощью нашей кнопки http://joxi.ru/eAOLbKqSxdo4Zr

От вас сразу цена

спасибо.