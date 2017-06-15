Перенос сайта на Wordpress

Есть бэкап сайта и бэкап базы. Заявку на NS отправили, бэкап сайта успешно залили на хостинг, распаковали.

Не знаем, как залить базу данных. Необходимо ее залить, и как только сменятся NS, подправить сайт, чтобы на нем все работало.

Базу необходимо импортировать сегодня, напишите размер оплаты за данную работу.