Спарсить сайт из 1.5 млн страниц и записать данные в БД

Есть сайт, все страницы которого (1.5 млн) надо обойти и спарсить нужный контент на каждой странице, причем типов контента на 1 странице несколько (текст, категории, тайтлы, описания, теги) и каждый тип надо записать отдельным полем в базу данных mysql. После того, как спарсится весь сайт - вы мне передаете дамп бд, где будет одна табличка со всеми полученными данными.

Причем, как именно это будет сделано - меня не интересует. Использование прокси и антикапчи (не уверен, что она там есть) - тоже меня не должно волновать. Это вы должны решить своими силами и просто вложить в стоимость работ. Поэтому лучше, чтобы это было сделано тем, у кого есть такой опыт и который имеет настроенную и отлаженную систему для парсинга на заказ.

Срок - неделя. Поэтому пишите сразу, если у вас есть готовая инфраструктура или наработки для многопоточного парсинга с прокси.

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