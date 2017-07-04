Спарсить сайт из 1.5 млн страниц и записать данные в БД

Веб-программированиеЗавершен8 заявок339 просмотров
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Есть сайт, все страницы которого (1.5 млн) надо обойти и спарсить нужный контент на каждой странице, причем типов контента на 1 странице несколько (текст, категории, тайтлы, описания, теги) и каждый тип надо записать отдельным полем в базу данных mysql. После того, как спарсится весь сайт - вы мне передаете дамп бд, где будет одна табличка со всеми полученными данными.

Причем, как именно это будет сделано - меня не интересует. Использование прокси и антикапчи (не уверен, что она там есть) - тоже меня не должно волновать. Это вы должны решить своими силами и просто вложить в стоимость работ. Поэтому лучше, чтобы это было сделано тем, у кого есть такой опыт и который имеет настроенную и отлаженную систему для парсинга на заказ.

Срок - неделя. Поэтому пишите сразу, если у вас есть готовая инфраструктура или наработки для многопоточного парсинга с прокси.

Предлагайте ориентировочные цены, подробно обсудим в личке.

Оплата только в Webmoney WMZ. Если вам это не подходит, проходите мимо.

7 лет назад
multi_tech
Кольцов 
45 летНидерланды
9 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
dmitro_o_v
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
день назад
7 лет назад
$60
7 дней
Все сделано качественно и в срок. Результатом я доволен.
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
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