http://podoliskremont.ru Нужно доработать по PSD когда нажимаешь на показать там поевляется окно введите имя телефон и емаил и лид падает на почту. Нужно адаптировать шаблон а также увеличить данные по https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fpodoliskremont.ru&tab=desktop не менее 90 на оба устройства
Спарсить сайт из 1.5 млн страниц и записать данные в БД
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт, все страницы которого (1.5 млн) надо обойти и спарсить нужный контент на каждой странице, причем типов контента на 1 странице несколько (текст, категории, тайтлы, описания, теги) и каждый тип надо записать отдельным полем в базу данных mysql. После того, как спарсится весь сайт - вы мне передаете дамп бд, где будет одна табличка со всеми полученными данными.
Причем, как именно это будет сделано - меня не интересует. Использование прокси и антикапчи (не уверен, что она там есть) - тоже меня не должно волновать. Это вы должны решить своими силами и просто вложить в стоимость работ. Поэтому лучше, чтобы это было сделано тем, у кого есть такой опыт и который имеет настроенную и отлаженную систему для парсинга на заказ.
Срок - неделя. Поэтому пишите сразу, если у вас есть готовая инфраструктура или наработки для многопоточного парсинга с прокси.
Предлагайте ориентировочные цены, подробно обсудим в личке.
Оплата только в Webmoney WMZ. Если вам это не подходит, проходите мимо.
- Похожие заказы
- $90Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
Здравствуйте. Требуется доработать jquery скрипт. https://github.com/Chaptykov/mindmap Скрипт является mindmap. Нужно сделать что-бы при нажатие правой кнопки мышки на node, можно было 1) Удалить его (и все его ветки) 2) Добавить child element. 3) Изменить цвет фона node. (три варианты, красный, жёлтый, зелёный) Также ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
В теме Авада в портфолио не работают фильтры, также при установке других всевозможных плагинов результат тот же. Видимо какой-то конфликт в теме. Бюджет 400-500 руб. Пишите кто может устранить конфликт сегодняЗакрыт7 лет назад
Сайт гостиницы работает на WP. В качестве основы для вывода отзывов планирую использовать [b]плагин к WP[/b] http://testimonial.looks-awesome.com/demo/grid/ Мне нужно собрать отзывы в этот эддон отзывов со страничек TripAdvisor, Booking.com, Facebook отзывы, SV Kament по крону. [b]Схема как должна выглядеть ...Закрыт7 лет назад
Добрый день! На выходе нужнен интернет магазин по опту быстро работающий с 50000-200000 товаров Как видим: Есть верстка сайта Нужно: Натянуть на CMC или Framework (Предлагайте варианты) Реализовать подгрузку новых товаров, актуальность наличия моделей по каждому размерному ряду из 1С(или Exel) Оформление ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача: Создание интеграционного решения с интернет-магазином и сервисом UDS Game. 1. Разработать дополнение (плагин) для cms Joomla которая обеспечивает интеграцию функционала плагина JoomShopping с системой лояльности UDS Game по рекомендациям изложенным в приложении .pdf (ссылка на приложение ...Закрыт6 лет назад
Разворачиваем сайт для агенства недвижимости на шаблоне WordPress. На сайте будут собраны объекты на продажу, поэтому важно настроить поиск по объектам. Шаблон - http://homevillas.chimpgroup.com/ Сейчас есть следующие задачи: 1) Доработать поиск на главной странице, чтобы при переключении между ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Копирование лендига, редактирование существующего лендигаВеб-программирование9 заявокЗакрыт6 лет назад
- $35
Здравствуйте. Есть Виртуальный выделенный сервер, VPS, VDS, на нем висят сайты, в основном на старых CMS. Сидит там какая-то дрянь, которая "ложит" всё каждые 3 дня. Надо почистить и как-то обезопасить сервер.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Подключение модулей курьерской службы Интеграция с формой заявкой Оплата поэтапно либо в концеЗакрыт7 лет назад