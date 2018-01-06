multi_tech

Нужен простой php скрипт, написанный на чистом php (без фреймворков, без ООП), который парсит через CURL один публичный сервис, который отдает данные с капчей. Парсить этот сервис достаточно просто, подскажу конкретно что и как парсить. ...
Занимаюсь web проектами различного уровня сложности уже более 5-ти лет. Здесь я, по большей части, как заказчик.
Бываю дотошен и требователен к фрилансерам, однако ценю пунктуальность, доброжелательное общение и доступность в сети. Со своей стороны могу 100% гарантировать своевременную оплату в полном объеме согласно договоренностям, вежливое и цивилизованное общение по сути дела.
Предпочитаю общаться в письменной форме, через Email, ICQ, Jabber или Skype. Голосовую связь практически не использую.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Нужен дизайн и верстка очень простого одностраничного сайта-витрины. Сайт очень простой, что-то вроде лендинга. Отрисовать (или использовать готовый шаблон, мне без разницы - главное чтобы выглядело прилично и было недорого) надо там только фон и ...Завершен5 лет назад
Специфика такова, что я ищу специалистов, которые уже имели опыт разработки подобной платформы или же готовы продать готовое работающее решение из коробки. Если вы не в теме - скорее всего ничего не получится. Пишите, пожалуйста, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
- $15
Я даю ссылки на 10 разных англоязычных онлайн сервисов, которые предлагают какую-то микроуслугу за деньги и у которых есть лендинг. Суть задачи состоит в том, чтобы сохранить страничку-лендинг каждого из таких сервисов к себе на ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Есть простой php скрипт (регистрация счетчиков в сервисе liveinternet.ru). C недавних пор сервис ввел капчу. Капча там какая-то своя, простая. Не гугловская. Надо добавить в скрипт разгадывание капчи с помощью сервиса rucaptcha. Еще скрипт должен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Есть простой php скрипт (регистрация счетчиков в сервисе liveinternet.ru). C недавних пор сервис ввел капчу. Капча там какая-то своя, простая. Не гугловская. Надо добавить в скрипт разгадывание капчи с помощью сервиса rucaptcha. Еще скрипт должен ...Завершен6 лет назад
Нужен php-скрипт, который бы умел следующее: 1) Добавление домена (сайта) в Google Webmaster Tools со всеми подтвержениями и так далее 2) Парсинг ключевых слов как по отдельному домену так и по всем доменам, добавленных через этот ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Интересует сложный продуманный шаблон для генерации текста на англ. языке с вложениями и длиной шингла 5-7. Нужен не для разовой, а для постоянно генерации текстов на его основе. Должен быть составлен вручную. НЕ синонимизация! Кто ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $100
Надо на чистом php (без ООП и фреймворков) написать парсеры (CURL) сниппетов с поисковой выдачи yahoo, google и duckduckgo с поддержкой прокси и rucaptcha. Пишите адекватные цены, пожалуйста. Я прекрасно знаю, сколько может стоить такая задача.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек с опытом написания seo текстов под бурж желательно знакомого с essay тематикой для качественного глубокого рерайта текста на примерно 700 слов. Нужен именно качественный творческий рерайт (почти копирайт) с небольшими изменениями структуры тексты ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Под этот проект требуется аккуратный человек для работы с ссылочной биржей по подробной инструкции, нужно в течении 10 дней проставлять по 10 ссылок в день на продвигаемый сайт. С ежедневными отчетами в Google таблицах. Все ...Наполнение сайтов15 заявокЗакрыт6 лет назад
Интересуют ссылки с трастовых незаспамленных форумов, сервисов вопросов-ответов с грамотным текстом, по теме. Также можно соцсети, комментарии в блогах. НЕ СПАМ! Указывайте расценки, обязательно с примерами работ (ссылки), пишите ваши предложения.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть 5 ключевых фраз. Нужно по каждому из них сделать выгрузку по смежным релевантным запросам (чтобы было вхождение хотя бы 2-х слов из начального ключевика). Выгрузка должна быть формате Excel с возможностью сортировки по KD ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $30
Собственно, сабж. Есть готовая админка, выполненная на допотопной верстке. Нужно сделать современно, но очень просто. Там 4-5 страниц простейших, статистика с выбором дат, таблица и график, еще пару страниц с таблицами и формами. Ну и плюс ...Завершен6 лет назад
Надо убрать текст с небольшой картинки в Photoshop с заменой фона на подобный тому, что окружает текст. Оплата Webmoney WMZОбработка фотографий1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть сайт, все страницы которого (1.5 млн) надо обойти и спарсить нужный контент на каждой странице, причем типов контента на 1 странице несколько (текст, категории, тайтлы, описания, теги) и каждый тип надо записать отдельным полем ...Завершен7 лет назад
Нужен человек со знанием английского для работы со статьями, собранными автоматизированным софтом. Их нужно отобрать -- по каждому ключевику 3 статьи, из которых надо выбрать одну, наиболее подходящую по смыслу и наиболее читабельную (есть подробные ...Редактирование и Корректура9 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть простой php скрипт, написанный на чистом php (без фреймворков, без ООП), который проверяет через CURL индексацию сайтов в google. Логика работы простая - на входе задается список доменов, дальше скрипт проверяет каждый домен с ...Завершен7 лет назад
- $50
Нужно скопировать примерно 50 блоговых а-ля wordpress шаблонов, то есть подобрать подходящий по структуре блог, зайти на него и сохранить страницу вместе со статикой. Если вы не знаете как сохранить страницу в браузере, просьба не ...Завершен7 лет назад
Нужна профессиональная обработка отсканированного документа. Подробности при переписке.Обработка фотографий23 заявкиЗакрыт7 лет назад