multi_tech

Кольцов multi_tech

 
45 летНидерланды/Утрехт
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Занимаюсь web проектами различного уровня сложности уже более 5-ти лет. Здесь я, по большей части, как заказчик.

Бываю дотошен и требователен к фрилансерам, однако ценю пунктуальность, доброжелательное общение и доступность в сети. Со своей стороны могу 100% гарантировать своевременную оплату в полном объеме согласно договоренностям, вежливое и цивилизованное общение по сути дела.

Предпочитаю общаться в письменной форме, через Email, ICQ, Jabber или Skype. Голосовую связь практически не использую.

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
balv
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Простой парсер на php с поддержкой Рукапчи
Понятная поставка задачи, молниеносная оплата. Рекомендую!
Как всегда все супер, рекомендую.
Ответный отзыв
DudarevMisha
Михаил 
23 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Дизайн и верстка очень простого одностраничного сайта
Отличный заказчик.
Все отлично, рекомендую.
Ответный отзыв
esparce
Сергей 
26 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
30 отзывов(-6)
$15
10 баллов
6 лет назад
Прикрутить антикапчу (rucaptcha) в простой php скрипт
Рекомендую, хороший заказчик, оплата без задержек.
Сильно долго тянет кота за хвост, отвечает крайне редко, сидишь и ждешь его, как у моря погоды. Мне это не нужно.
Ответный отзыв
tanish
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Линкбилдинг для en гугла под essay тематику
Рекомендую как заказчика года!!! ТЗ четкое и понятное. Мгновенная проверка и своевременная оплата. Если возникают вопросы, реагирует быстро и предоставляет все необходимое для выполнения задачи.
Все на высшем уровне, рекомендую. Приятно общаться, человек на связи, качество ссылок весьма хорошее.
Ответный отзыв
alex1985obozny
38 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Сверстать простейшую админку на bootstrap на основе старой
Отличный заказчик, с которым приятно работать. Четкое задание и своевременные правки. Всегда на связи, приятен в общении. Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Крайне ответственный и адекватный человек. Было очень приятно посотрудничать, сейчас такое отношение к заданию - редкость.
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