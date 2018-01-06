multi_tech

Занимаюсь web проектами различного уровня сложности уже более 5-ти лет. Здесь я, по большей части, как заказчик.

Бываю дотошен и требователен к фрилансерам, однако ценю пунктуальность, доброжелательное общение и доступность в сети. Со своей стороны могу 100% гарантировать своевременную оплату в полном объеме согласно договоренностям, вежливое и цивилизованное общение по сути дела.

Предпочитаю общаться в письменной форме, через Email, ICQ, Jabber или Skype. Голосовую связь практически не использую.