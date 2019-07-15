На сайте http://zastroy.ru/. (Главная-Наши услуги-Каталог товаров-Расчет и подбор-Контакты). В этот ряд нужно добавить вкладку - Вакансии. Блок управления контентом в CMS на этой вкладке должен позволять добавлять, редактировать, удалять вакансии. Пример функционала и общего результата как ...
Простой парсер на php с поддержкой Рукапчи
Нужен простой php скрипт, написанный на чистом php (без фреймворков, без ООП), который парсит через CURL один публичный сервис, который отдает данные с капчей. Парсить этот сервис достаточно просто, подскажу конкретно что и как парсить. Логика работы простая - на входе задается список доменов, дальше скрипт
парсит данные по каждому домену, разгадывая капчу через Rucaptcha.com
Пишите сразу цену, без дополнительных обсуждений. Знающему человеку тут должно быть все предельно ясно.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $650
Макеты - они уже заверстаны ищу бека :) кто может пообщаться в скайпе? обязательно 2-3 работы ранее выполненные и в публичном доступе технологии обсуждаемыВеб-программирование21 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $150
Есть самописный бек сайт ЖКХ компании нужно готовую верстку к нему прикрутить задача относится к редизайн, можно по старой верстке смотреть пример кода в приложении к таску функций минимум ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Сайт http://sberland.dgprod.ru/ Сделан на yii2, js собирается через gulp. Необходимо: - сделать ручной ввод этого поля https://yadi.sk/i/oTki9dEszO0lCw, чтобы менялись данные на шкале слева - передать переменные по сроку и стоимости на бек ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
На примере существующих сайтов нужно сделать раздел с прогнозом клёва. Выглядеть должно примерно так, как на сайтах в топе по запросу «прогноз клёва» https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%20%D0%BA%D0%BB%D1%91%D0%B2%D0%B0 Это нужно будет внедрить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Уважаемые коллеги! Нужно составить карту Москвы и Санкт-Петербурга где на каждом доме будет указано название управляющей компании или ТСЖ которая его обслуживает. Данные можно брать из открытых источников (ГИС ЖКХ, Реформа ЖКХ, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Человек, который начал выполнение этого задания, слился и подвел меня. Поэтому просьба браться только ответственным. Задание касается двух сайтов panch-tour.com.ua и https://24bilet.com (это 2 разных перевозчика). Нужно сделать на одном и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно правки сделать на сайте с Cloudpayments и moneta https://docs.google.com/document/d/1-TDIzBWWIl65viFKAzm07WFhaQNGJzbCF9P2YiiwC9M/edit?usp=sharing Ответ от вас Антибот = "Не Бот" без этого ответа удаляю и кидаю в спам Уважаемые фрилансеры ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Необходимо доработать систему управления Pterodactyl. Навыки: PHP7\NodeJS\GO\Docker Рассмотрю кандидатов: * с положительной репутацией * с приоритетом долгосрочного сотрудничества * с постоплатой или с поэтапной оплатой ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходим PHP dev на Yii2 для интересного проекта связанного с криптовалютой .Компания находиться в Украине, в городе Винница. Ищем человека уровень не выше МидлаВеб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад