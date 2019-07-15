Простой парсер на php с поддержкой Рукапчи

Нужен простой php скрипт, написанный на чистом php (без фреймворков, без ООП), который парсит через CURL один публичный сервис, который отдает данные с капчей. Парсить этот сервис достаточно просто, подскажу конкретно что и как парсить. Логика работы простая - на входе задается список доменов, дальше скрипт

парсит данные по каждому домену, разгадывая капчу через Rucaptcha.com

Пишите сразу цену, без дополнительных обсуждений. Знающему человеку тут должно быть все предельно ясно.