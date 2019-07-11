Нужно спарсить профили пользователей нескольких групп Facebook по определенному правилу: 1. Есть открытая группа Facebook 2. Эта группа репостит себе на стену посты пользователей 3. Нужно пройтись парсером по стене и собрать ...
Нужен PHP dev на Yii2
Необходим PHP dev на Yii2 для интересного проекта связанного с криптовалютой .Компания находиться в Украине, в городе Винница. Ищем человека уровень не выше Мидла
Заявки фрилансеров
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