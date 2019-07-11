Нужен PHP dev на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок130 просмотров

Необходим PHP dev на Yii2 для интересного проекта связанного с криптовалютой .Компания находиться в Украине, в городе Винница. Ищем человека уровень не выше Мидла

PHPYii
6 лет назад
guest_15628465829941
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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