Форма обратной связи joomla 2.5

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок125 просмотров

Требуется создание попап формы обратной связи для joomla 2.5  

тз прикладываю 

В заявку прошу указывать срок и стоимость работ. 

Joomla
6 лет назад
drobinsergeu
Сергей 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров