На основе сайта viapush, частично работы проведены, нужна доработка. Подробности кандидатам. Присылайте ваши цены и сроки.
Поправить вывод результатов записи в английской версии сайта WordPress
Есть сайт на WordPress со связкой search and filter и polylang (плагин перевода). Реализован фильтр по одному полю acf. В русской версии сайта он работает, а в английской записи не выводятся при выводе в стандартном цикле. Не могу понять, почему так.
Ищу человека который поможет исправить этот косяк.
Заявки фрилансеров
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