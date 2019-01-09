Поправить вывод результатов записи в английской версии сайта WordPress

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Закрыт5 заявок161 просмотр

Есть сайт на WordPress со связкой search and filter и polylang (плагин перевода). Реализован фильтр по одному полю acf. В русской версии сайта он работает, а в английской записи не выводятся при выводе в стандартном цикле. Не могу понять, почему так.

Ищу человека который поможет исправить этот косяк.

WordPress
6 лет назад
ravlexx
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

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