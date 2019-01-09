API определение с какого запроса пришел пользователь из поиска и какая

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  2. Веб-программирование
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Добрый день, необходимо определять в реальном времени (или почти в реальном) с какого запроса пришел конкретный пользователь из yandex – полагаю для этого надо использовать api yandex metrika и yandex webmaster api, соответственно аналогичная задача для google (полагаю, с использованием google analytics api или google search console api). Также необходимо определять стоимость клика посетителя который пришел по контекстной рекламе аналогично при использовании google adwords api n yandex direct api соответственно.

Google Ads
6 лет назад
a456
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