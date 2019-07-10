Доработка сайта на OcStore

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок117 просмотров

Добрый день

Есть сайт, сделан на ocStore 2.3.0.2.3, нужно его доделать, подробное тз скину в лс

ocStore
6 лет назад
pavltr
Павел 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров