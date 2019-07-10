Личный кабинет и калькулятор на Wordpress

Здравствуйте, сайт: uborka-club.ru, скачать файлы к тз и само тз можно здесь: https://dropmefiles.com/DlySY, интересует стоимость и срок разработки. Ниже кратко расписали что нужно сделать:

Задача: Кастомизировать личный кабинет для клиента и сделать калькулятор расчета с онлайн оплатой.

Разделы личного кабинета:

1) Быстрый расчет: калькулятор с оформлением заказа.

2) Мои заказы: услуга, дата, адрес, сумма, статус.

3) Мои клинеры: список мастеров в виде плитки с фильтрами (все мастера, мастера по уборке, мастера по химчистке, избранные, черный список).

4) Оплата в кабинете с привязкой карты.

5) Настройка: изменить пароль, почту, номер телефона.

6) Вход в личный кабинет осуществляется через привязку к аккаунту мобильного номера, подтверждение по SMS.