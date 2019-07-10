Реализовать импорт товарных позиций OC

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок128 просмотров

необходимо на OC 1.5.4 реализовать импорт товарные позиции из xml файла. задача должна выполняться по крону раз в сутки. 

6 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров