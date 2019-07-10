Требуется сделать три небольшие доработки для магазина на Opencart. Техническое задание в приложении.
Реализовать импорт товарных позиций OC
необходимо на OC 1.5.4 реализовать импорт товарные позиции из xml файла. задача должна выполняться по крону раз в сутки.
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