Доработка системы учета затрат ЖКХ. Laravel

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок127 просмотров

Доработать сисетму учета затрат ЖКХ, написанную с использованием Laravel в соответствии с ТЗ

Laravel
6 лет назад
Vitaliy_012345
Симоненко 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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