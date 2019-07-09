Необходимо реализовать Кабинет Дилера на DLE

Необходимо реализовать личный кабинет Дилера на системе управления DLE

Формат файла:

Первая строка - информация о заказе:

Id заказа###Дата заказа###Номер заказа###Сумма заказа###Валюта заказа###Id

дилера###Наименование дилера###Дата готовности###Кол-во изделий### Кол-во

готовых изделий### Кол-во выданных изделий###Дата доставки Следующие строчки

- информация о позициях заказа:

Id позиции заказа###Номер позиции###Наименование позиции###Кол-во###Ед.

изм.###Кол-во готовых###Кол-во выданных Заказ заканчивается строкой [end]

Как работает скрипт загрузки файла:

1.Есть две таблицы: в первой храним информацию о заказе, во второй

информацию о позициях заказа(в эту таблицу надо добавить поле id заказа),

поля которых соответствуют файлу загрузки.

2.При загрузке бежим по файлу и удаляем все позиции из двух таблиц по id

заказа которые присутствуют в файле.

3.Затем бежим еще раз по файлу и добавляем записи в таблицы: заказы и

позиции заказов.

Скрипт должен отрабатывать каждые 2 часа.

В форме администрирования сайтом нужен раздел Дилеры где будет возможность

Добавлять, Редактировать и Удалять дилеров. Для добавления дилера достаточно

4 поля:

1. Наименование дилера

2. Id дилера

3. Скрыть сумму заказа(если чекбокс заполнен то для этого дилера надо

скрывать суммы заказов)

4. Логин дилера

5. Пароль

Так же нужен следующий функционал:

1. Ручной загрузки заказов.

2. Ручного удаления заказов до определенной даты.

Как дилер будет просматривать свои заказы:

При входе в личный кабинет дилера мы показываем только те заказы у которых

совпадает Id дилера.

Сортировка сначала по Дата заказа(от новых к старым) затем по Номер заказа

Выделение позиций заказа цветом:

Желтым если Кол-во совпадает с Кол-во готовых Зеленым если Кол-во совпадает

с Кол-во выданных