Есть сайт на wordpress, НЕ WOOCOMMERCE. Товары хранятся в кастомном типе. Нужно сверстать и написать логику корзины и процесса оформления заказа. Вариант с переходом на woocommerce не рассматривается. В идеале сделать как на этом сайте ...
Необходимо реализовать Кабинет Дилера на DLE
Необходимо реализовать личный кабинет Дилера на системе управления DLE
Формат файла:
Первая строка - информация о заказе:
Id заказа###Дата заказа###Номер заказа###Сумма заказа###Валюта заказа###Id
дилера###Наименование дилера###Дата готовности###Кол-во изделий### Кол-во
готовых изделий### Кол-во выданных изделий###Дата доставки Следующие строчки
- информация о позициях заказа:
Id позиции заказа###Номер позиции###Наименование позиции###Кол-во###Ед.
изм.###Кол-во готовых###Кол-во выданных Заказ заканчивается строкой [end]
Как работает скрипт загрузки файла:
1.Есть две таблицы: в первой храним информацию о заказе, во второй
информацию о позициях заказа(в эту таблицу надо добавить поле id заказа),
поля которых соответствуют файлу загрузки.
2.При загрузке бежим по файлу и удаляем все позиции из двух таблиц по id
заказа которые присутствуют в файле.
3.Затем бежим еще раз по файлу и добавляем записи в таблицы: заказы и
позиции заказов.
Скрипт должен отрабатывать каждые 2 часа.
В форме администрирования сайтом нужен раздел Дилеры где будет возможность
Добавлять, Редактировать и Удалять дилеров. Для добавления дилера достаточно
4 поля:
1. Наименование дилера
2. Id дилера
3. Скрыть сумму заказа(если чекбокс заполнен то для этого дилера надо
скрывать суммы заказов)
4. Логин дилера
5. Пароль
Так же нужен следующий функционал:
1. Ручной загрузки заказов.
2. Ручного удаления заказов до определенной даты.
Как дилер будет просматривать свои заказы:
При входе в личный кабинет дилера мы показываем только те заказы у которых
совпадает Id дилера.
Сортировка сначала по Дата заказа(от новых к старым) затем по Номер заказа
Выделение позиций заказа цветом:
Желтым если Кол-во совпадает с Кол-во готовых Зеленым если Кол-во совпадает
с Кол-во выданных
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