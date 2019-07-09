Разработка формы для сайта

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки118 просмотров

Требуется разработать обратную форму контактов для сайта на Drupal, информация в личку.

Drupal
6 лет назад
alphainfinity
Алексей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад
$5
1 день
Отличная работа. Рекомендую исполнителя.
Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

agmsk
52 года
11 лет в сервисе
Был
13 дней назад
6 лет назад