Нужен хороший программист на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки11386 просмотров

Есть шаблон на WP, нужно сделать поисковик по отелям. (обращаться к xml- шлюзу). 

Все найденные отели Должны сохраняться (информация о новых или удаленных проверяется 1 раз в день)

Должна быть возможность добавлять информацию для СЕО.  

Сам поисковик должен иметь фильтрацию отелей. 

Более подробное ТЗ в личку отправим. 

WordPress
6 лет назад
sklarenko
45 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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