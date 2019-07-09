Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Доработать сервис по созданию коллажа
Доработать сервис по совмещению двух картинок (создания коллажа) - загружаемой пользователем авы и дефолтной подложкой
Требуемые навыки: html5 / css3 / bootstrap / jquery / php / MySQL / Yii2
Идея сервиса - пользователь загружает свою фото через определенную форму, подгоняет ее под необходимый формат. Сервис обрабатывает фото - совмещая дефолтную подложку с фото пользователя. Предоставляется превью-результат с возможностью оплатить и скачать коллаж в большом формате.
После оплаты результат добавляется в БД и отображается в админке.
Требования к работам - устранить баги.
Баги
1. Увеличить скорость обработки фото на веб и мобильном варианте (адаптивная верстка)
При загрузке через форму, фото большого обьема (около 10 Мб) не обрабатывается (не загружается), необходимо сделать ее ресайз, обработать до разумных параметров, что бы фото загружалось и дальше в результате при совмещении двух картинок, размерами А3 и А4, распечатанный вариант был без потери качества окончательного продукта - подложка + загруженное фото.
2. Оптимизировать фильтр.
После оплаты пользователю предоставляется результат совмещения двух картинок - авы и подложки в большом формате А3 и А4. Наложенный фильтр на аве коллажа А3 не идентичен А4
Проект дорабатывается на нашем ресурсе, так как подогнаны настройки оплат под конкретный домен и при тестировании необходимо пройти все этапы.
Оплата поэтапно за каждый баг и только после его устранения и тестирования результата работы
Все моменты которые касаются добавления нового функционала, изменения старого необходимо обсуждать.
Оплата гарантируется (можно через безопасную сделку)
Для ознакомления с кодом предоставляется ссылка на гитлаб
После согласования стоимости и фронта работ предоставляются необходимые доступы
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗакрытнет даты
[table]ЗадачаУ нас в разработке сайт онлайн-кинотеатра. Идея такова, что им будут пользоваться клиенты в нашем салоне красоты в кабинетах, выбирая фильм, который они хотят посмотреть. И в промежутках, заданных, например через каждые 20 минут, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Устранить ошибки на сайте: 1) страница АМР 2) мобильная версия сайта 3) прочие ошибка на сайте Ошибка 1 Ошибка 2 Ошибка 3 Ошибка 4Закрыт6 лет назад
Реализовать веб-серверное приложение. За основу ui/ux будет взят дизайн web-версии Telegram. Опыт работы с Telegram API (Telethon lib или другими библиотеками) Техническое задание имеется, дополнительно обсудим c реализатором проекта.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Проект написан на react js. Api-документация есть. Подробное ТЗ прикрепляю.Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт с автозапчастями. Нужно найти и выгрузить каталог аналогов автозапчастей. Т.е. если ищем по какому-то номеру, нужно сверять по аналогам и показывать результаты по ним. Т.е. задача найти и сделать таблицу ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо написать скрипт на языке php который при помощи системы полнотекстового поиска Sphinx (предпочтительно) или Lucene отыскать упоминание лекарственных препаратов и их форм выпусков в текстах отзывов. Задание: в базе хранятся: - Наименование лекарственных ...Закрыт6 лет назад
Необходимо интегрировать оплату на сайте opencart 2.3 с подвязкой к ОФД Необходимо интегрировать по API SberBank возможность создания ссылки для оплаты в 1C 8.3 (Конфигурация КА 1.1.71 ) Полное т.з прикрепил ...Закрыт6 лет назад
- $80
После верстки сайта выявили проблему залипания страниц. Лицо выполнявшее заказ, причину появления проблемы выявить не может. Другие программисты посоветовали верстать сначала, чего мы не можем себе позволить из за отсутствием средств и времени. Тем ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт6 лет назад
Добрый день. Нужна помощь человека, который разбирается с сайтами на ucozВеб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад