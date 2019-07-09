Доработать сервис по созданию коллажа

Доработать сервис по совмещению двух картинок (создания коллажа) - загружаемой пользователем авы и дефолтной подложкой

Требуемые навыки: html5 / css3 / bootstrap / jquery / php / MySQL / Yii2

Идея сервиса - пользователь загружает свою фото через определенную форму, подгоняет ее под необходимый формат. Сервис обрабатывает фото - совмещая дефолтную подложку с фото пользователя. Предоставляется превью-результат с возможностью оплатить и скачать коллаж в большом формате.

После оплаты результат добавляется в БД и отображается в админке.

Требования к работам - устранить баги.

Баги

1. Увеличить скорость обработки фото на веб и мобильном варианте (адаптивная верстка)

При загрузке через форму, фото большого обьема (около 10 Мб) не обрабатывается (не загружается), необходимо сделать ее ресайз, обработать до разумных параметров, что бы фото загружалось и дальше в результате при совмещении двух картинок, размерами А3 и А4, распечатанный вариант был без потери качества окончательного продукта - подложка + загруженное фото.

2. Оптимизировать фильтр.

После оплаты пользователю предоставляется результат совмещения двух картинок - авы и подложки в большом формате А3 и А4. Наложенный фильтр на аве коллажа А3 не идентичен А4

Проект дорабатывается на нашем ресурсе, так как подогнаны настройки оплат под конкретный домен и при тестировании необходимо пройти все этапы.

Оплата поэтапно за каждый баг и только после его устранения и тестирования результата работы

Все моменты которые касаются добавления нового функционала, изменения старого необходимо обсуждать.

Оплата гарантируется (можно через безопасную сделку)

Для ознакомления с кодом предоставляется ссылка на гитлаб

После согласования стоимости и фронта работ предоставляются необходимые доступы