Доработать сайт онлайн-кинотеатра

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки136 просмотров

[table]ЗадачаУ нас в разработке сайт онлайн-кинотеатра. 

Идея такова, что им будут пользоваться клиенты в нашем салоне красоты в кабинетах, выбирая фильм, который они хотят посмотреть. И в промежутках, заданных, например через каждые 20 минут, будет показываться наша видео-реклама. 

Фильмы будем качать к себе на сервер, распределив по папкам (направлениям) 

Вот сайт http://vid.est5.ru:8081 

Сейчас реклама работает некорректно. 

Нужно избавится от таких моментов как 

-зависание рекламы 

-зависание фильма после воспроизведения рекламы 

-другие баги. Бывает что сам по себе зависает фильм и все. Или же играет фильм, звук есть, а картинка зависшая и т.п.[/table]

сайт пишется на

JS, React -  на клиентской стороне

API на PHP на серверной стороне

JavaScriptPHP
6 лет назад
svetlanar1515
Светлана 
33 года
7 лет в сервисе
Была
16 дней назад

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