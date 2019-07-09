Описание задач в документе https://docs.google.com/document/d/1tLQnWjE3cSm7Nmmr7PrgR-hT9Jtk3bD4cp9QS45pSaE/edit?usp=sharing
Доработать сайт онлайн-кинотеатра
[table]ЗадачаУ нас в разработке сайт онлайн-кинотеатра.
Идея такова, что им будут пользоваться клиенты в нашем салоне красоты в кабинетах, выбирая фильм, который они хотят посмотреть. И в промежутках, заданных, например через каждые 20 минут, будет показываться наша видео-реклама.
Фильмы будем качать к себе на сервер, распределив по папкам (направлениям)
Вот сайт http://vid.est5.ru:8081
Сейчас реклама работает некорректно.
Нужно избавится от таких моментов как
-зависание рекламы
-зависание фильма после воспроизведения рекламы
-другие баги. Бывает что сам по себе зависает фильм и все. Или же играет фильм, звук есть, а картинка зависшая и т.п.[/table]
сайт пишется на
JS, React - на клиентской стороне
API на PHP на серверной стороне
Заявки фрилансеров
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