Написать скрипт для поиска названий в тексте отзывов

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Закрыт1 заявка155 просмотров

Необходимо написать скрипт на языке php который при помощи системы полнотекстового поиска Sphinx (предпочтительно) или Lucene отыскать упоминание лекарственных препаратов и их форм выпусков в текстах отзывов.  

Задание: в базе хранятся:  

- Наименование лекарственных препаратов.  

- Форма выпуска каждого из лекарственного препарата.  

- Отзывы о лекарственных препаратах.  

- Отдельно файл с перечнем синонимов форм выпусков лекарственных препаратов.  

Каждый отзыв представляет собой набор полей:  

- заголовок 1  

- Заголовок 2  

- Тело отзыва.  

Необходимо найти упоминание лекарственных препаратов и их форм выпусках в отзывах и сопоставить их по следующему алгоритму:  

1. Если находим наименование лекарственного препарата и его форму выпуска в заголовке 1 то записываем в таблицу сопоставлений.  

2. Если находим наименование препарата и его форму выпуска в заголовке 2 то записываем в таблицу сопоставлений.  

3. Если находим наименование препарата в заголовке 1 и единственное упоминание какой либо формы выпуска в теле отзыва, то записываем в таблицу сопоставлений.  

4. Если находим наименование препарата в заголовке 2 и единственное упоминание какой либо формы выпуска в теле отзыва, то записываем в таблицу сопоставлений.  

5. Если находим наименование препарата в заголовках и упоминание нескольких форм выпуска в теле отзыва или не находим форм выпуска ни в одном из полей отзыва, то записываем отзыв в файл отсева 1.  

6. Если не находим наименование препарата в заголовках, то записываем отзыв в файл отсева 2.  

Дополнение: наименование лекарственного препарата всегда рассматриваем только в паре с формой выпуска, даже в том случае когда для конкретного препарата в базе содержится только одна форма выпуска.  

Результатом работы должен быть работающий скрипт, файл конфигурации поисковой системы и результат работы скрипта.  

Жду ваши предложения.

PHP
6 лет назад
Povorinocity
Роман 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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