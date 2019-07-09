Написать скрипт для поиска названий в тексте отзывов

Необходимо написать скрипт на языке php который при помощи системы полнотекстового поиска Sphinx (предпочтительно) или Lucene отыскать упоминание лекарственных препаратов и их форм выпусков в текстах отзывов.

Задание: в базе хранятся:

- Наименование лекарственных препаратов.

- Форма выпуска каждого из лекарственного препарата.

- Отзывы о лекарственных препаратах.

- Отдельно файл с перечнем синонимов форм выпусков лекарственных препаратов.

Каждый отзыв представляет собой набор полей:

- заголовок 1

- Заголовок 2

- Тело отзыва.

Необходимо найти упоминание лекарственных препаратов и их форм выпусках в отзывах и сопоставить их по следующему алгоритму:

1. Если находим наименование лекарственного препарата и его форму выпуска в заголовке 1 то записываем в таблицу сопоставлений.

2. Если находим наименование препарата и его форму выпуска в заголовке 2 то записываем в таблицу сопоставлений.

3. Если находим наименование препарата в заголовке 1 и единственное упоминание какой либо формы выпуска в теле отзыва, то записываем в таблицу сопоставлений.

4. Если находим наименование препарата в заголовке 2 и единственное упоминание какой либо формы выпуска в теле отзыва, то записываем в таблицу сопоставлений.

5. Если находим наименование препарата в заголовках и упоминание нескольких форм выпуска в теле отзыва или не находим форм выпуска ни в одном из полей отзыва, то записываем отзыв в файл отсева 1.

6. Если не находим наименование препарата в заголовках, то записываем отзыв в файл отсева 2.

Дополнение: наименование лекарственного препарата всегда рассматриваем только в паре с формой выпуска, даже в том случае когда для конкретного препарата в базе содержится только одна форма выпуска.

Результатом работы должен быть работающий скрипт, файл конфигурации поисковой системы и результат работы скрипта.

Жду ваши предложения.