Размещение информации о спикере и договориться на офлайн мероприятия.

  1. Биржа фриланса
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Закрытнет заявок136 просмотров

Всем здравствуйте! Ищу помощника на раскрутку спикера инфо-бизнесмена. 

Задачи: Наити офлайн мероприятия, которые проходят в городе Москве, связаться с ними и договориться о выступлении спикера. Мероприятия на тему инвестиций, бизнеса, ИТ проектов и стартапов, саморазвития. 10 мероприятия на июль.

 Найти 50 сайтов где можно разместить информацию о спикере и разметить их. Текста для размещения есть.

Работать можно и нужно удалённо 

6 лет назад
frozen11
35 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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