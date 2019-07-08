В мобильной версии шаблона сайта (html) нужно переделать обычную кнопку "В корзину" (прокручивающуюся вместе со страницей) на закрепленную внизу (Sticky Cart), как это сделано на Озоне (смотреть в мобильной версии) . Нужно переделать фронтэнд часть ...
Размещение информации о спикере и договориться на офлайн мероприятия.
Всем здравствуйте! Ищу помощника на раскрутку спикера инфо-бизнесмена.
Задачи: Наити офлайн мероприятия, которые проходят в городе Москве, связаться с ними и договориться о выступлении спикера. Мероприятия на тему инвестиций, бизнеса, ИТ проектов и стартапов, саморазвития. 10 мероприятия на июль.
Найти 50 сайтов где можно разместить информацию о спикере и разметить их. Текста для размещения есть.
Работать можно и нужно удалённо
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