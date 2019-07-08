Размещение информации о спикере и договориться на офлайн мероприятия.

Всем здравствуйте! Ищу помощника на раскрутку спикера инфо-бизнесмена.

Задачи: Наити офлайн мероприятия, которые проходят в городе Москве, связаться с ними и договориться о выступлении спикера. Мероприятия на тему инвестиций, бизнеса, ИТ проектов и стартапов, саморазвития. 10 мероприятия на июль.

 Найти 50 сайтов где можно разместить информацию о спикере и разметить их. Текста для размещения есть.

Работать можно и нужно удалённо 