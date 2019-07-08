Калькулятор по Беременности и Родам

Добрый день!

Нужно скопировать на мой сайт вот такой калькулятор: https://goo-gl.su/xs6B

Со всем его функционалом, то есть чтобы правильно рассчитывал по формуле сумму выплаты.

Если все формулы не сможете "выдернуть" именно с сайта - посмотрите на другом, так как таких калькуляторов реализовано не один, а много.

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