Калькулятор по Беременности и Родам

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Закрыт8 заявок201 просмотр

Добрый день!

Нужно скопировать на мой сайт вот такой калькулятор: https://goo-gl.su/xs6B

Со всем его функционалом, то есть чтобы правильно рассчитывал по формуле сумму выплаты. 

Если все формулы не сможете "выдернуть" именно с сайта - посмотрите на другом, так как таких калькуляторов реализовано не один, а много.

Предлагайте цены!

6 лет назад
ritter87
Сергеев 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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