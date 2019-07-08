Доработки для сайта Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок136 просмотров

Нужно внести 6 правок на сайте Joomla.

Часть правок касаются вёрстки, парочка программной части.

Например, сделать блоки новостей ближе друг к другу, добавить в форму заявки несколько обязательных полей, вывести редактируемый из админки текстовый блок в каталоге.

В целом ничего сложного.

Joomla
6 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров