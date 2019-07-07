Нужно разработать функцию перелинковки для доски объявлений

Вообщем есть сайт доска объявлений по недвижимости http://cian.icu нужно сделать вот такую функцию как на https://moskva.miltor.ru/detail_info.php?id=109431247, смысл в том что в тексте объявления происходит авто перелинковка... т.е когда пользователь размещает объявление, скрипт ищет из текста объявления ключевые слова и перелинковывает их, в примере это чётко видно, он перелинковывает именно на тот город в котором размещено объявление с поддоменом... вот объявления поданное в новосибирске https://novosibirsk.miltor.ru/detail_info.php?id=109431244 т.е перелинковал 2 ключевых слова "творог, йогурты", мне нужно сделать так-же на моём движке... и нужно сделать чтобы в объявлении выводилась Категория в которой размещено объявление и ссылка на неё...