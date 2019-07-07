Скрипт парсинга новостного сайта + распределение новостей на поддомены

Если вкратце, то: парсим новостной сайт и рассортировываем по сайтам-поддоменам новсоти, согласно заданным тегам.

1. На поддоменах вида name.site.ru нужно создать копии текущего сайта (дизайн), где "name" – название города.

За каждым поддоменом мы зададим теги, например для perm.site.ru это "Пермь", "Перми", "Пермский", "Пермском" (без учёта регистра).

Тексты новостей, публикуемые на основном сайте проверяются скриптом на наличие того самого топонима-тега, если таковой находится, то новость дублируется и на соответствующем поддомене.

2. После создания поддоменов и т.д – нужно запустить скрипт, просканировать уже опубликованные материалы, чтобы вновь созданные сайты наполнились контентом. В будущем поставить скрипт по расписанию на cron, чтобы, допустим, 1 раз в час он срабатывал, проверял новые статьи на наличие тегов в тексте и размещал/отображал их.

3. rel=canonical должен быть прописан для всех автоматически перенесённых статей (с поддоменов – на оригинальную запись, т.е. на главную). Всё, что добавляем на поддомены вручную через админку – без каноникла.

4. Управление контентом (размещение статей и т.д) на поддоменах также возможно через административную панель (любой удобный вам вариант реализации)

5. К логотипу сайта на поддоменах добавляем название города, текстом

из особенностей: