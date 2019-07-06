PHP + MySQL Потребуется интеграция в существующий сайт. Общая суть: Потенциальный клиент попадает на страницу, где он может заполнить форму и тем самым создать заявку на хранение его катера (лодки) ...
Движок cs cart сделать так же как на другом сайте
Нужно сделать меню так же как на другом сайте. Все подробности индивидуально напишу
Прошу не писать Мошенникам, оплата по готовности
Заявки фрилансеров
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