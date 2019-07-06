Создать одностраничный сайт . Полностью готовое ТЗ

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт28 заявок395 просмотров

1. Быстро грузится 2. Не на тильде 3. Иконки Телеграм Вайбер Ватсап 4. Полностью адаптивный и верстка не летит 5. Заявки в телеграм 6. Ютм метки подключение аналитики 7. Cделать хостинг и домен на наш емейл и пароль и нашу карту Спасибо большое

Tilda
6 лет назад
sova0896pink
Мария Сова 
25 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров