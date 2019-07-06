Создать личный кабинет для пользователей на сайте Divchina.
Получение данных с крипто-бирж через websockets
Нужно получать данные с бирж: hitbtc, kucoin, gate
Только один вид данных будет (авторизация не нужна). Данные нужно будет заносить в бд mysql. Все.
Более подробно раскрою информацию в личной беседе. Приветствуются люди с опытом работы с криптобиржами, с сокетами.
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