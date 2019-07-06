Получение данных с крипто-бирж через websockets

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок243 просмотра

Нужно получать данные с бирж: hitbtc, kucoin, gate

Только один вид данных будет (авторизация не нужна). Данные нужно будет заносить в бд mysql. Все.

Более подробно раскрою информацию в личной беседе. Приветствуются люди с опытом работы с криптобиржами, с сокетами.

MySQL
6 лет назад
shnur
37 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
47 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
6 лет назад
$75
7 дней
Непрофессионально, безответственно! Начали работу по проекту. Вроде даже показывал что что-то делает. Когда пришло время сдавать работу - она была завершена на 75%. Он попросил перевести ему деньги под предлогом что тут осталось немного - я пошел навстречу. Но сразу после этого исполнитель стал пропадать, а через пару дней и вовсе перестал отвечать на мои сообщения. Просто даже не выходит на связь. Скрипта я так и не получил рабочего.
Скрипт был завершен на 95%, оставалось только два фикса: переименовать файл, и второй более важный. Клиент всегда имел доступ к коду от начала работ, так как всегда сразу создаю репозиторий и даю доступ клиенту. При каждом обновлении записывал скринкаст как пользоваться скриптом. Да, действительно я пропал на выходные, так как был в отьезде. Но по некоторым стечением обстоятельств не смог выйти на связь ещё полтора дня. Но к сожалению было уже поздно.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
6 лет назад