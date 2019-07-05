Создать личный кабинет для пользователей на сайте Divchina.
Написать код по скачиванию фотографий с гугла
Задача
есть перечень названий, нужно написать код, который сделает следующее
1) В поиске картинок ставится заданное слово, из списка
2) Скрипт пролистывает несколько страниц
3) далее выделяет ссылки на картинки и сохраняет их в текстовый файл с названием по заданному слову
varscript=document.createElement('script');script.src = "https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/2.2.0/jquery.min.js";document.getElementsByTagName('head')[0].appendChild(script);
var urls = $('.rg_di .rg_meta').map(function() { return JSON.parse($(this).text()).ou; });vartextToSave=urls.toArray().join('\n');var hiddenElement = document.createElement('a');hiddenElement.href = 'data:attachment/text,' + encodeURI(textToSave);hiddenElement.target = '_blank';hiddenElement.download = 'urls.txt';hiddenElement.click();
далее следующее слово и так по всему списку
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