Доработка сайта на битрикс

Добрый день! Куплен понравившийся шаблон на битриксе. Интересует прежде всего интеграция с 1с УНФ (частично настроено, частично нет, обратите внимание не УТ- настройка значительно отличается, проблема на стороне битрикса, непонятно только где), кроме того необходимо установить SSL-сертификат, платежную систему и модуль чата. При положительном опыте возможно дальнейшее сотрудничество (настройка ЧПУ и возможно SEO), а также прочие мелочи по сайту.Обязательно связь не только в формате почты (хотя бы скайп).