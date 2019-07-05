Доработка сайта на битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки210 просмотров

Добрый день! Куплен понравившийся шаблон на битриксе. Интересует прежде всего интеграция с 1с УНФ (частично настроено, частично нет, обратите внимание не УТ- настройка значительно отличается, проблема на стороне битрикса, непонятно только где), кроме того необходимо установить SSL-сертификат, платежную систему и модуль чата. При положительном опыте возможно дальнейшее сотрудничество (настройка ЧПУ и возможно SEO), а также прочие мелочи по сайту.Обязательно связь не только в формате почты (хотя бы скайп).

6 лет назад
annabel001
Анна 
39 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров