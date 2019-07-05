Nova Admin Panel - доработки

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки165 просмотров

Есть Nova Admin - https://nova.laravel.com/

Требуется реализовать дополнительный функционал :

Подключение полей с фронта сайта в Nova Admin для редактирования этих полей. 

Опыт:

PHP, Laravel + Vue.JS ( от 2х лет )

Nova Admin ( опыт приветствуется ). 

Конкретика задач с выбранным исполнителем.

Минимум 80 часов работы

Связь телеграм. 

LaravelPHPVue.js
6 лет назад
klaineroleg
Олег 
43 года
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
18 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров