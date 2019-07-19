Модуль для работы с OZON API (PHP)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок1168 просмотров

У OZON есть API для продавцов - https://cb-api.ozonru.me/apiref/ru/#t-title_introductionМне нужен PHP-класс, умеющий подключаться и вызывать пару методов, например /v1/order/list и /v1/report/products/create + пример к нему

Настройки подключения - внутри класса. Формат выдачи данных -- массив.

PHP
6 лет назад
myuriev
Михаил 
42 года
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад
$30
1 день
Все отлично, рекомендую.
Благодарю за интересную задачу!

Заявки фрилансеров

sharitonof
Сергей 
33 года
6 лет в сервисе
Был
год назад
6 лет назад