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Модуль для работы с OZON API (PHP)
У OZON есть API для продавцов - https://cb-api.ozonru.me/apiref/ru/#t-title_introductionМне нужен PHP-класс, умеющий подключаться и вызывать пару методов, например /v1/order/list и /v1/report/products/create + пример к нему
Настройки подключения - внутри класса. Формат выдачи данных -- массив.
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