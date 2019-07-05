Настройка OpenCart, доработка интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок136 просмотров

Добрый день! 

Интернет магазин на OpenCart, есть много хотелок, которые нужно допилить, в большинстве своем на все существуют готовые модули, именно програмировать с большой вероятностью ни чего не нужно, но знания в программировании быть должны.

Opencart
6 лет назад
zabyzkoilya
28 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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