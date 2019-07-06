Создать личный кабинет для пользователей на сайте Divchina.
Организовать загрузку файла на платформе битрикс
Есть рабочий проект https://on-print.ua, работающий на платформе битрикс. Необходимо организовать загрузку файла от пользователя через фронтенд используя форму оформления заказа. Файлы могут быть формата изображений tif или jpg, а также архивы. Вес файлов в диапазоне от 1 Мб и до 1 Гб. Важна скорость загрузки (фоновая, многопоточная и т.д.), чтобы пользователь не ждал до 5 минут. Предлагайте решение по загрузке больших файлов более 100 Мб, возможно через сторонние сервисы ссылкой или иначе.
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