Организовать загрузку файла на платформе битрикс

Есть рабочий проект https://on-print.ua, работающий на платформе битрикс. Необходимо организовать загрузку файла от пользователя через фронтенд используя форму оформления заказа. Файлы могут быть формата изображений tif или jpg, а также архивы. Вес файлов в диапазоне от 1 Мб и до 1 Гб. Важна скорость загрузки (фоновая, многопоточная и т.д.), чтобы пользователь не ждал до 5 минут. Предлагайте решение по загрузке больших файлов более 100 Мб, возможно через сторонние сервисы ссылкой или иначе.