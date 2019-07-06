Доработать сайт

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Закрыт3 заявки270 просмотров

Движок сайта – h-script. 

Требуется php-программист, готовый допилить существующие модули, чтоб они работали в соответствии с ТЗ на доработки. Так же необходимо доработать 5 страниц/модальных окон сайта. 

Подробное ТЗ на доработки вышлем в диалогах с потенциальными исполнителями.

PHP
6 лет назад
evgeniykadishev
Женя Кадышев 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров