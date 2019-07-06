Доработать сайт

Движок сайта – h-script.

Требуется php-программист, готовый допилить существующие модули, чтоб они работали в соответствии с ТЗ на доработки. Так же необходимо доработать 5 страниц/модальных окон сайта.

Подробное ТЗ на доработки вышлем в диалогах с потенциальными исполнителями.