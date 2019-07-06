Бэк-энд нескольких страниц сайта-каталога на Битриксе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки137 просмотров

Подключить вёрстку нескольких страниц и модальных окон к уже имеющемуся бэк-энду (разрабатывался опытным программистом на основе стандартных модулей и компонентов Битрикса, который проконсультирует Вас, где и что используется), сделать программинг для нового раздела. Очень желателен опыт работы с Git и навыки вёрстки (html, CSS, JS).

CSSGitHTMLJavaScript
6 лет назад
kronosby
32 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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