Парсер коэффициентов с двух сервисов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок248 просмотров

Необходимо оконное или web приложение, которое будет сравнивать коэффициенты с нескольких сервисов, и отображать в себе, где больше и насколько % больше, более детально поясню при личной беседе

6 лет назад
guest_15326997226756
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров