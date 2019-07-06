Парсер коэффициентов с двух сервисов

Онлайн конфигуратор фотоальбомов. Ссылку запостить не получается, поэтому скину вам референсный конфигуратор в личку. Более подробное тз составим после разговора с Вами. Нужно сделать и фронт и бэк. Предпочтительно фронт на react.js/vue.js, на чем будет написан бекенд ...