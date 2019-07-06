Подключить вёрстку нескольких страниц и модальных окон к уже имеющемуся бэк-энду (разрабатывался опытным программистом на основе стандартных модулей и компонентов Битрикса, который проконсультирует Вас, где и что используется), сделать программинг для нового раздела. Очень желателен ...
Парсер коэффициентов с двух сервисов
Необходимо оконное или web приложение, которое будет сравнивать коэффициенты с нескольких сервисов, и отображать в себе, где больше и насколько % больше, более детально поясню при личной беседе
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно сделать меню так же как на другом сайте. Все подробности индивидуально напишу Прошу не писать Мошенникам, оплата по готовностиВеб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
PHP + MySQL Потребуется интеграция в существующий сайт. Общая суть: Потенциальный клиент попадает на страницу, где он может заполнить форму и тем самым создать заявку на хранение его катера (лодки) ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Онлайн конфигуратор фотоальбомов. Ссылку запостить не получается, поэтому скину вам референсный конфигуратор в личку. Более подробное тз составим после разговора с Вами. Нужно сделать и фронт и бэк. Предпочтительно фронт на react.js/vue.js, на чем будет написан бекенд ...Закрыт6 лет назад
- $1000
1. Быстро грузится 2. Не на тильде 3. Иконки Телеграм Вайбер Ватсап 4. Полностью адаптивный и верстка не летит 5. Заявки в телеграм 6. Ютм метки подключение аналитики 7. Cделать хостинг и домен на наш емейл и пароль и нашу карту Спасибо ...Веб-программирование28 заявокЗакрыт6 лет назад
- $300
Есть рабочий проект https://on-print.ua, работающий на платформе битрикс. Необходимо организовать загрузку файла от пользователя через фронтенд используя форму оформления заказа. Файлы могут быть формата изображений tif или jpg, а также архивы. Вес файлов в ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $45
Срочноо!!! Нужно создать браузерную игру, почти hangman, не сложная, но нужно написать ее на Flutter'е: вместо отгадывания слов и букв, будет появляться вопрос с вариантами ответа, срок до обеда воскресенья. То есть ровно сутки ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Добрый день. У меня есть рабочее приложение на python для мониторинга asic. В нем предусмотрен функционал, который считывает потерю хешрейтов. Если хешрейты пропали -> то это считается как простой. Дано: База данных ...Закрыт6 лет назад
нужен программист для настройки урл. Нужно чтобы он был чпу и ранслит. ОптимизироватьИнтернет магазин на PHPЗакрыт6 лет назад
Движок сайта – h-script. Требуется php-программист, готовый допилить существующие модули, чтоб они работали в соответствии с ТЗ на доработки. Так же необходимо доработать 5 страниц/модальных окон сайта. Подробное ТЗ на доработки вышлем в ...Закрыт6 лет назад